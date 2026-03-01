Wer seiner eigenen Firma einen Namen wie „Perfekt geplant“ gibt, der muss wohl auch besondere Ansprüche haben, wenn es um Geisas erste Hochzeitsmesse geht. Steffi Taubert, Inhaberin einer Hochzeits- und Eventplanung, gab sich entsprechend große Mühe bei der Vorbereitung der Veranstaltung, die am Wochenende in der Rhönstadt Premiere feierte. „Seit September steht die Idee, aus früheren Messebesuchen wusste ich, was ich will und was nicht. Besonders wichtig war mir, aus jedem Bereich mindestens einen Dienstleister vor Ort zu haben – aber auch nicht zu viele“, sagte sie im Gespräch mit der Redaktion.