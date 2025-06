Seinen 50. Geburtstag hatte Martin Henkel bereits vor ein paar Tagen, am Samstagabend stieg nun die große Feier im Geisaer Kulturhaus. Familie, Freunde, aber auch viele Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und von Vereinen und Institutionen aus nah und fern waren gekommen und gratulierten dem Jubilar. So war zum Beispiel die Thüringer CDU-Landtagsfraktion zahlreich vertreten. Prominentester Gast war Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt, der guten Wein und „Schwarzgebrannten“ überreichte. Fußballfan Voigt hatte für diesen Abend eigentlich Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel in München. Doch verzichtete er darauf und kam lieber in die Rhön.