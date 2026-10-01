Die Hoffnung, dass der Tegut-Markt in Geisa von Edeka übernommen wird, hat sich nicht erfüllt. Anfang der Woche wurde die Eigentümergemeinschaft der Immobilie informiert, dass für den Geisaer Tegut-Markt die Übernahme nicht möglich sei. Gründe wurden nicht genannt. Vermutet wird, dass aufgrund des in Geisa ansässigen Netto-Marktes, der ebenfalls zur Edeka-Gruppe gehört, das Bundeskartellamt für die Filiale in der Rhön die Zustimmung verweigert hat.