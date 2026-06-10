Unter dem Motto „Kräuter, Kunst und Kulinarik“ wurde der neu angelegte Kneipp-Kräutergarten mit Sinnespfad sowie die dazugehörige Thymian-Duftsitzbank auf der Schlossterrasse in Geisa feierlich eingeweiht. Bürgermeisterin Manuela Henkel konnte dazu zahlreiche Besucher begrüßen. Besonders willkommen hieß sie den „Kneipp-Pfarrer“ alias Peter Wolf, die ehemalige Thüringer Olitätenkönigin Barbara Kircher-Storch, Vertreter der Rhön GmbH sowie Nils Hinkel vom Biosphärenreservat Thüringische Rhön.