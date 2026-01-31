„Glocken haben besondere Fähigkeiten – durch ihre Töne dringen sie bis ins Innere der Menschen. Manch einer sagt ihnen nach, Himmel und Erde miteinander verbinden zu können“, sagt Astrid Weimann- Heim, 1. Vorsitzende des Glockenspielvereins Geisa. Das erste Carillonkonzert in diesem Jahr erklingt am 1. Mai um 15 Uhr. Am Spieltisch wird Peer Günther aus dem bayerischen Illertissen sitzen. Der Dermbacher David Kölzner gibt am 3. Oktober und am 29. November (1. Advent) jeweils um 15 Uhr ein Carillonkonzert. Besichtigt werden kann das Glockenspiel außerdem jeweils ab 15 Uhr am 7. Juni beim „Offenen Kirchturm“ sowie am Tag des offenen Denkmals am 13. September.