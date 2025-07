Das Ehepaar Werner und Anneliese Deschauer hatte zu Lebzeiten viel für Geisa getan. „Sie haben sich über viele Jahre in außerordentlicher Weise für die Belange der Stadt und deren Ortsteile eingesetzt“, sagte Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) in der jüngsten Stadtratssitzung. Durch die Gründung der Werner-Deschauer-Stiftung und deren großzügige finanzielle Ausstattung durch das Ehepaar sei es möglich, in der Region viele gemeinnützige sowie kommunale Projekte zu realisieren. Auch die Sanierung des Schlossensembles hatten Deschauers unterstützt und den Geisaern zudem ein neues Galeriegebäude geschenkt. „Die beiden wurden zu Ehrenbürgern ernannt und die Stadt ist ihnen zu großem Dank und Anerkennung verpflichtet“, erklärte die Bürgermeisterin.