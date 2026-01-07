Als der Stadtrat im November die Erweiterung des Geisaer Gewerbegebietes „Am Schleidsberg“ mit mehreren Beschlüssen planerisch weiter drehte, äußerte Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) die Hoffnung, dass die für die Erschließung beantragten GRW-Fördermittel vom Freistaat Thüringen auch bewilligt werden. Die Gesamtinvestition beläuft sich immerhin auf 5,75 Millionen Euro. Das hat geklappt: Am Dienstagnachmittag brachte Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) persönlich den Bescheid über knapp 3,8 Millionen Euro vorbei und überreichte ihm im Blauen Salon des Schlosses an die Bürgermeisterin.