Aus den Werkhallen der einstigen Möbelfabrik „Am Steinigt“ ist ein Lost Place geworden. Nach der Wiedervereinigung hatte ein Unternehmer aus Hessen das Werksgelände gekauft, nutzte es zunächst als Lager und verpachtete es später an einen Holzfabrikanten. Doch hatte sich „Am Steinigt“ die Wohnbebauung unterdessen weiterentwickelt. Anwohner beschwerten sich über Lärm und Staubbelastung aus dem Werksgelände – besonders dann, wenn selbst an Sonntagen die Maschinen angestellt wurden. So verwaisten schließlich die Hallen und das markante Betonsilo. Die Gebäude waren dem Verfall preisgegeben, aus den Ritzen der Betonplatten auf den Wegen sprießt teils hohes Unkraut.