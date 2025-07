Was für Biografien! Mit „Wow“ kommentiert man sowas heute. Zwei Männer, ziemlich gleich alt. Er, Günter Polauke, Jahrgang 1948, ich, Berthold Dücker, Jahrgang 1947. Beide in die SBZ (Sowjetisch besetzte Zone) hineingeboren, aus der 1949 die DDR wurde. Treffender müsste es heißen: In den 40-jährigen Kalten Krieg hineingeboren, weil der beide so überaus nachhaltig geprägt hat. Bis heute, wie ihre erstmalige Begegnung im Sommer 2025 deutlich werden ließ.