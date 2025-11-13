Rhythmisch, humorvoll, ehrlich und berührend: „The Dark Side Of The GDR“ – eine szenischen Lesung mit musikalischer Begleitung – auf der Bühne der Gedenkstätte Point Alpha hat Eindruck hinterlassen. Zwei Künstlerinnen berichteten von ihrem Aufwachsen in der DDR. Dies klingt zunächst nicht ungewöhnlich – doch sowohl Bibiana Malay als auch Grit Díaz de Acre haben afrikanische Väter und fielen vor allem durch ihre Hautfarbe in ihrer Geburts- und Heimatstadt Ost-Berlin auf. Als erwachsene Frauen lernten sich die beiden kennen und realisierten, dass sie ähnliche Ausgrenzungserfahrungen in ihrer Kindheit und Jugend gemacht hatten. Diese Überschneidungen haben sie in einem abwechslungsreichen Bühnenstück künstlerisch zusammengeführt und nun auch im Haus auf der Grenze aufgeführt.