Mit einem großzügigen Förderbescheid im Gepäck reiste Michael Ruhl, CDU-Staatssekretär im Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Hessen, in die Rhön. Im historischen US-Camp überreichte er den Vorständen der Point-Alpha-Stiftung, Benedikt Stock und Philipp Metzler, im Beisein der CDU-Landtagsabgeordneten Stefanie Klee einen Förderbescheid in Höhe von fast 59.000 Euro. Mit den Mitteln sollen die in die Jahre gekommenen Beschilderungen im ehemaligen OP Alpha erneuert und auch die technisch anfälligen Sprechsäulen ersetzt werden. Darüber hinaus erfahren auch die Infotafeln im Außengelände eine optische Überholung.