Schülerinnen und Schüler des Dr.-Sulzberger-Gymnasiums aus Bad Salzungen nahmen am internationalen Schülerbegegnungstag zum 35. Jahrestag der „Last Border Patrol“ am ehemaligen US-Beobachtungsposten Point Alpha teil. Gemeinsam mit Gleichaltrigen der hessischen Gesamtschule Schenklengsfeld sowie einer amerikanischen Highschool aus Wiesbaden erinnerten sie an ein geschichtsträchtiges Ereignis – die letzte Grenzpatrouille der US-Streitkräfte entlang der innerdeutschen Grenze am 30. März 1990.