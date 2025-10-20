Unter dem Blitzlichtgewitter der Fotografen reichen sich Konrad Adenauer und Nikolai Bulganin die Hand. Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen ist vereinbart. Im Gegenzug werden die restlichen rund 10.000 deutschen Kriegsgefangenen aus dem Gulag freigelassen. Diese Konferenz vor 70 Jahren in Moskau zwischen Deutschland und der Sowjetunion gilt als legendär. Auf Einladung der Point-Alpha-Stiftung nahm Holger Löttel das Publikum im Haus auf der Grenze mit auf eine informative und kurzweilige Zeitreise zu den Schauplätzen. Inmitten des Kalten Krieges kam es vom 9. bis 13. September 1955 zum ersten direkten Kontakt zwischen beiden Ländern. Bis dahin gab es tiefe Risse im Verhältnis: ihre Frontstellung im Ost-West-Konflikt, das Problem der deutschen Teilung und die unbewältigte Gewaltgeschichte des Zweiten Weltkriegs. Die Ausgangslage und Interessen waren diametral.