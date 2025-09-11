Die Wechselstrom-Ladesäule mit zwei Anschlussmöglichkeiten von jeweils 22 kW soll Bürgern und Gästen der Stadt die Möglichkeit zum Laden von Elektroautos geben. „Viele Bewohner der Innenstadt, die die öffentlichen Parkplätze nutzen, hatten bisher kaum die Möglichkeit, Elektroautos in eigenen Garagen oder über den Hausanschluss zu laden, und auch bei den Gästen unserer Stadt gibt es Nachfragen“, erläuterte Geisas Bürgermeisterin Manuela Henkel. Gemeinsam mit dem Partner Überlandwerk Rhön GmbH (ÜWR), dessen Gesellschafter die Kommune ist, habe man nun eine gute Lösung für die Kernstadt gefunden. „Das Überlandwerk ist seit über 100 Jahren Partner für die Kommunen und es war uns wichtig, hier dieses Angebot zu schaffen“, betonte Geschäftsführer Roland Göpfert.