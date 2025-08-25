Yannik Helm aus Nüsttal im Landkreis Fulda lebt und zelebriert die Musik. Nach seinem Studium an der Musikhochschule und der Universität in Würzburg begann er seine Arbeit als Lehrer für Musik und katholische Religion am Johann-Gottfried-Seume-Gymnasium in Vacha, darüber hinaus unterrichtet er aktuell an der Wartburgkreis-Musikschule „Johann Sebastian Bach“ in den Fächern Klarinette und Musiktheorie. Er komponiert und schreibt Arrangements für Orchester, Symphonieorchester, Bigbands und Chöre. Während der Corona-Pandemie kam ihm die Idee, ein Orchester zu gründen, und so schlug 2020 die Geburtsstunde des Tanzorchesters „Tanz-a-band“, dem elf Musiker und Sängerin Ina Günder angehören.