Anlässlich des 80. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz hat sich Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) am Wochenende dafür ausgesprochen, das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus stärker in der schulischen Bildung zu verankern. Er will den Besuch von KZ-Gedenkstätten verbindlich in den Lehrplan aufnehmen.