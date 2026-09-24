Die Vorfreude auf die Charity-Gala am Sonntag, 4. Oktober um 16.30 Uhr im Kulturhaus Geisa wächst: Wie die Stadtverwaltung Geisa mitteilt, werden neben Weltstar Peggy March und der Thüringer Sängerin Katharina Herz zwei weitere Künstlerinnen die Benefizveranstaltung bereichern. Mit dabei sind die österreichische Sängerin Melanie Payer, die derzeit die Charts erobert, sowie die elfjährige Johanna Glotzbach aus dem Geisaer Ortsteil Bremen. Die Einnahmen aus der Gala sollen einem inklusiven Projekt für Menschen mit Behinderung im Geisaer Land zu Gute kommen.