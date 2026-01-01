Weißer Rauch ist nicht aufgestiegen, etwas bekannt zu geben gibt es trotzdem. Das Dekanat Hünfeld-Geisa hat einen neuen Dechanten. Markus C. Günther, leitender Pfarrer im Pastoralverbund Hessisches Kegelspiel, ist seit Beginn des neuen Kirchenjahres am 1. Advent mit dieser Aufgabe betraut. Sein Stellvertreter ist Pfarrer Ulrich Pasenow, das Oberhaupt der Pfarrei „St. Familia“, die sich über etliche Orte im Felda- und Werratal erstreckt.