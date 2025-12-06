Kürzlich fand die gut besuchte Jahreshauptversammlung der DRK-Ortsgemeinschaft Geisa statt. Marko Trabert eröffnete die Veranstaltung, begrüßte die Mitglieder sowie die Gäste aus Bad Salzungen, den Präsidenten des Kreisverbandes, Uwe Reinhard, den Vorstandsvorsitzenden der Geschäftsleitung und Kristina Krieg, Ehrenamtskoordinatorin, sowie in Stellvertretung für die Bürgermeisterin der Stadt Geisa Steffen Bott. Uwe Reinhard übermittelte die Grußworte des Kreisverbandes, dankte den Geisaer Rotkreuzlern für ihre bisherige gute Arbeit in der Sicherstellung der verantwortungsvollen Tätigkeit auf den verschiedensten Gebieten der lebensrettenden Rot-Kreuz-Arbeit, darunter auch die Kinder- und Jugendarbeit als ein wichtiges Kernstück der Vereinsarbeit. Auch Steffen Bott bedankte sich im Namen der Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) für die vielen Aktivitäten der Ortsgemeinschaft auf dem Gebiet der Gesundheitserziehung und der sanitätsdienstlichen Absicherungen im Geisaer Amt und bezeichnete in diesem Sinne die Ortsgemeinschaft als einen wichtigen Verein in der Stadt.