Dass Günthersfeld für mehr als nur „Vom Degenring zum Tannenbäumchen“ steht, wie zur Ankündigung eines Vortrags zur Porzellangeschichte Gehrens hingewiesen wurde, machte Luise Möller, Vorsitzende des Heimatgeschichtlichen Vereins Gehren, deutlich. Sie übernahm die Einführung in den Vortrag der industriellen Geschichte von Günthersfeld, die mit Sichelhammer, Mühlen und Pochwerken begann. Sie erzählte von Günthersfeld als Standort für Eisenhütte und Hochöfen für die Erzschmelze, über den Sichelhammer und die Eisengießerei. Einige hundert Jahre umreißt diese Entwicklung. Als 1883 die Porzellangeschichte von Gehren begann, überließ Luise Möller es dem Vorsitzenden des Vereins Ilmenauer Porzellantradition, Michael Kühnlenz, über das Porzellanwerk zu berichten.