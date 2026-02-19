Im Januar 2025 fiel der Startschuss für die Arbeiten zur Umverlegung des Schobsewehrgrabens (SWG) im Stadtgebiet Gehren. Die künstlich angelegte Wasserader, die heute als Gewässer zweiter Ordnung klassifiziert ist, wird am Wehr (in der Schobsetalstraße) von der Schobse abgeleitet, durchquert Teile der Stadt Gehren unterirdisch oder sichtbar und fließt nach der Teilung der Lohme und der Wohlrose wieder zu.