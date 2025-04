Am Sonntag wehte am Gehrener Rathaus das weithin sichtbare Banner mit der Aufschrift „Museum geöffnet“. Am frühen Nachmittag strömten so viele Gäste ins Rathaus, die wohl kaum alle im Museum Platz finden konnten. Was die Besuchermassen anzog, war der erste „Tanztee“ im Saal mit dem Duo „Lets Dance“ – über die professionellen Amateurmusiker alten Schlages, Hedwig (git & voc) & Dietz (drums), berichtete die Redaktion ausführlich. Wie vor einem halben Jahrhundert zog die Ankündigung ein tanzfreudiges Publikum magnetisch an.