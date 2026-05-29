So unterschiedlich wie die Urteile ausfallen, so unterschiedlich geben sich die sechs Männer, um die sich dieser Prozess dreht, wenige Minuten bevor sie erfahren, wie sie bestraft werden: Sie alle haben sich nach Überzeugung der zuständigen Kammer des Landgerichts Erfurt auf die eine oder andere Weise am Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft in Gehren im September 2025 beteiligt. „Es hätte jeder der Beteiligten sagen können: ‚Ich mach’ nicht mehr mit‘“, sagt der Vorsitzende Richter, Holger Pröbstel, während der Urteilsverkündung. „Keiner hat’s gemacht, keiner.“