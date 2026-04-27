Die Sache mit den Stickern charakterisiert an diesem zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht Erfurt ganz gut, wie sehr fünf der sechs Angeklagten sich bei dieser Gelegenheit bemühen, jeden Eindruck zu verwischen, sie hätten sich aus einer rechtsextremen Motivation heraus im September 2025 vor einem Flüchtlingsheim in Gehren versammelt, um das Gebäude in den Ilmenauer Ortsteil anzugreifen. Dass sie das getan haben, das immerhin räumen diese fünf Männer ein. Nur einer der Angeklagten schweigt weiterhin beharrlich.