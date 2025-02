Mitte 2024 hatte man ungeduldig darauf gewartet, dass das Bundeswirtschaftsministerium der Übernahme der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Flurchemie Gruppe durch die European Transition Materials Holding GmbH, hinter der ein Investor aus Kasachstan steht, zustimmte. Dies ist inzwischen Geschichte: Erneut hat sich Insolvenzverwalter Martin Obermüller auf die Suche nach einem neuen Investor gemacht. Das blieb auch für den Standort Gehren der Mitteldeutschen Fluorit (MDF) nicht ohne Auswirkungen: 14 der am Gehrener Standort der MDF Beschäftigten haben ihre Kündigungen bereits 2024 erhalten. Gunther Pieplow, Leiter der Gehrener Betriebsstätte, und ein weiterer Mitarbeiter sehen in zwei Wochen dem Ende ihrer Tätigkeit entgegen.