Wenn vom 7. bis 9. August im Gehrener Schlosspark wieder gefeiert wird, dann soll vieles an jene Jahre erinnern, in denen das Schlossparkfest weit über die Stadtgrenzen hinaus als fester Termin im Veranstaltungskalender der gesamten Region galt. Hinter dem 33. Schlossparkfest stehen diesmal vor allem engagierte Gehrener, die die Organisation selbst in die Hand genommen haben und damit an bewährte Traditionen anknüpfen möchten.