Gehren: Angriff auf Unterkunft für Flüchtlinge

Die Täter hätten in der Nacht zum Sonntag mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen und dann Pyrotechnik in das Zimmer geworfen, teilte die Polizei am Montag mit. Eine 46-jährige Bewohnerin erlitt beim Verlassen des Raumes leichte Verletzungen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.