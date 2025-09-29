 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Angriff auf Unterkunft für Flüchtlinge

Gehren Angriff auf Unterkunft für Flüchtlinge

Bislang Unbekannte haben in Gehren im Ilm-Kreis eine Unterkunft für Flüchtlinge angegriffen. 

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Gehren: Angriff auf Unterkunft für Flüchtlinge
1
Symbolfoto Foto: adobe.stock

Die Täter hätten in der Nacht zum Sonntag mit einem Stein ein Fenster eingeschlagen und dann Pyrotechnik in das Zimmer geworfen, teilte die Polizei am Montag mit. Eine 46-jährige Bewohnerin erlitt beim Verlassen des Raumes leichte Verletzungen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Nach der Werbung weiterlesen

Es werde in alle Richtungen ermittelt, so eine Sprecherin. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0253131/2025) entgegen.