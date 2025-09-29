Gehren Angriff auf Unterkunft für Flüchtlinge
Redaktion 29.09.2025 - 11:15 Uhr
Bislang Unbekannte haben in Gehren im Ilm-Kreis eine Unterkunft für Flüchtlinge angegriffen.
Es werde in alle Richtungen ermittelt, so eine Sprecherin. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.
Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0253131/2025) entgegen.