Auf sich selbst zeigen und dann mit der rechten Hand auf das Ohr zeigen heißt in der Deutschen Gebärdensprache (DGS): „Ich bin hörend“. Wenn Gehörlose nach der Uhrzeit fragen, dann tippen sie auf die Stelle am Arm, wo in der Regel die Uhr getragen wird. Dazu halten sie beide Hände vor den Körper und lassen alle zehn Finger leicht zappeln. Peter Völler aus Meiningen beherrscht diese Gesten perfekt. Er ist selbst gehörlos, kann die Gebärdensprache und muss dennoch im Alltag auf unterschiedlichste Art kommunizieren. Am häufigsten liest er seinem Gegenüber von den Lippen ab. Das funktionierte in der Corona-Zeit nicht, als alle Masken trugen. Jetzt aber ist es wieder möglich. Häufig wird ein Gespräch aber auch nur schriftlich geführt, indem Fragen, Schilderungen und Beschreibungen von dem einen auf ein Blatt notiert werden und der andere schriftlich darauf antwortet. Die genaueste und einfachste Verständigung für Gehörlose ist nach wie vor die Deutsche Gebärdensprache. Ein Dolmetscher, der hören kann, übersetzt das Gesprochene in Zeichen. Noch besser, der Gesprächspartner versteht die Deutsche Gebärdensprache und kann auf diese Art reden.