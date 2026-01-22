Zu Beginn dieses Jahres wurden am Bühl, einem kleinen Naherholungswäldchen am Ilmenauer Ortsteil Heyda, vom Sport- und Betriebsamt zwei größere Gehölze zurückgeschnitten. Das sorgte für Verärgerung bei einigen Anwohnern, die den Bühlweg rings um das Wäldchen für Spaziergänge oder ihre Runden mit dem Hund nutzen. Unter anderem hatte Stadtrat Thomas Sander (AfD) in der Vorwoche die Entfernung der Haselnuss- und Weidensträucher im Umwelt- und Verkehrsausschuss kritisiert. Die zuständige Abteilung des Sport- und Betriebsamtes, das Ilmenauer Stadtgrünamt, klärte in dieser Woche auf: Tatsächlich wurden „ein Weidenkätzchen und eine Haselnuss gefällt“.