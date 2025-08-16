Die beiden grünen Baucontainer, die übereinandergestapelt am Ortseingang von Gehlberg stehen, erregen Aufmerksamkeit. Ob sie wegen der ehemaligen Deponie auf dieser Fläche aufgebaut wurden, will eine vorbeikommende Wanderin von Uwe Käfer wissen. Aber der Leipziger Wissenschaftler hat es nicht auf den Untergrund abgesehen, sondern auf die Luft. Er ist Teil eines Wolkenobservationsteams des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung aus Leipzig. Einmal in der Woche ist er am Rennsteig unterwegs, um sich um den Aufbau der Messstationen zu kümmern. Denn genau das sind die Container in Gehlberg – eine von insgesamt drei geplanten Messstationen, mit deren Hilfe Partikel und Gase in der Luft untersucht werden können.