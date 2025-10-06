2017 war es, als alle Feldgräber (Soldatengräber in der Natur) bei Gehlberg wegen Vandalismus beräumt und – so vorhanden – die Gebeine auf den Gehlberger Friedhof umgebettet wurden. Bis auf eine Ausnahme: Das Soldatengrab auf dem Bettelmannskopf. Das dortige Grab des Josef Huber und zwei weiterer, namentlich nicht bekannter Wehrmachtsangehöriger wurde seit 1945 schon immer von Gehlbergern gepflegt. Seit einigen Jahren kümmert sich Christian Hille, Vorsitzender des Schneekopfvereins. Mit Unterstützung durch Andreas Möhring aus Großbreitenbach, einem der beiden Kenner des Kriegsgeschehens in Thüringen, gelang es ihm, einen Kontakt zu den Nachfahren Josef Hubers, Manfred und Wolfgang Huber aus dem Allgäu, herzustellen. In deren Verein gab es die aus Friedrichroda stammende Cathrin. Als Ortskundige organisierte sie für ihren Verein samt Manfred und Wolfgang Huber einen Wochenendausflug nach Thüringen. Sie erlebten Oberhof im Herbstnebel, die Kulturstadt Weimar, das Waffen- und Fahrzeugmuseum in Suhl.