Das Land Thüringen hat für das Jahr 2025 einen Haushalt von rund 14 Milliarden Euro. Darin enthalten ist auch der Haushalt des Landesministeriums für Justiz, Migration und Verbraucherschutz. In Gesamthaushalt machen 40.000 Euro, soviel kostet die Umbaumaßnahme am EAE-Objekt Neuer Friedberg 9, ehemals Seniorenzentrum Sonnenhof, gerade 0,0003 Prozent aus. Das klingt nicht viel, doch wenn die Ausgabe unnötig ist, dann ist auch dieser verschwindend geringe Teil des Geldes zum Fenster hinaus geworfen. Die Baumaßnahme, die mit dem Schutz prekärer medizinischer Materialien begründet wird, erscheint angesichts einer sich mehr und mehr leerenden Erstaufnahmeeinrichtung, die bereits in einem Jahr ganz geschlossen werden soll, nicht wirklich sinnvoll, mindestens jedoch um ein paar Jahre zu spät umgesetzt.