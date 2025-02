Das Rembrandt-Werk hängt in Köln in einem großen Saal mit vielen anderen Bildern von Barockmalern. Alles erstklassige Werke - aber nur von dem Rembrandt-Gemälde geht etwas Magisches aus. "Auch wenn ich zum x-ten Mal daran vorbeilaufe, muss ich einfach immer wieder hinschauen", erzählt Anja Sevcik. "Es hat irgendetwas an sich. Allein dieses durchdringende Gold. Oder dieser Blick von ihm. Und es ist auch ein so menschliches Bild, wie er uns da anschaut. Ohne Prätention. Ohne sich jünger oder schöner zu machen als er ist." Der Gegenentwurf zur heutigen Selfie-Kultur, könnte man sagen. Die Kunst-Expertin lächelt: "Ich habe wirklich große Empathie für ihn."