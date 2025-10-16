Der Vorhang für die Weltneuheit wird bald gelüftet. Für den 6. November haben das auf Akustik spezialisierte Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) in Ilmenau und Autobauer Mercedes-Benz zur Premiere eingeladen. Dann soll die „3D-Audiotechnologie SpatialSound Wave“ erstmals offiziell vorgestellt werden. Zur Premiere in der angesagten Erfurter Location „Zentralheize“ hat sich auch Thüringens Wissenschaftsminister Christian Tischner angekündigt.
Geheimnis gelüftet Ilmenauer Sound für Mercedes
Eike Kellermann 16.10.2025 - 07:00 Uhr