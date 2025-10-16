Der Vorhang für die Weltneuheit wird bald gelüftet. Für den 6. November haben das auf Akustik spezialisierte Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) in Ilmenau und Autobauer Mercedes-Benz zur Premiere eingeladen. Dann soll die „3D-Audiotechnologie SpatialSound Wave“ erstmals offiziell vorgestellt werden. Zur Premiere in der angesagten Erfurter Location „Zentralheize“ hat sich auch Thüringens Wissenschaftsminister Christian Tischner angekündigt.