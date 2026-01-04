Berlin - Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat nach Angaben des "Zeit"-Journalisten Holger Stark den damaligen US-Präsidenten Barack Obama abgehört. Im Podcast von Bild-Vize Paul Ronzheimer sagte Stark, der Geheimdienst habe sich dabei zunutze gemacht, dass die Verschlüsselung von Gesprächen aus dem amerikanischen Regierungsflugzeug heraus ungleich schwerer sei als am Boden. "Deswegen haben die Amerikaner immer mal wieder auch Gespräche geführt, die entweder schlecht verschlüsselt waren, wo es Lücken gab, oder die gar nicht verschlüsselt waren", sagte Stark.