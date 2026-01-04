Nach Angaben von Stark hörte der BND Obama nicht regelmäßig ab. Aber wenn die Mitarbeiter gemerkt hätten, dass auf den entsprechenden Frequenzen gefunkt worden sei, hätten sie mitgeschnitten. "Es war autorisiert vom BND-Präsidenten, der es hätte stoppen können", sagte der Journalist. Es seien auch Gespräche der damaligen US-Außenministerin Hillary Clinton vom BND abgehört worden - teilweise auch von amerikanischen Militärs. "Das war für den BND einfach zu verlockend, da mitzuhören und damit auch einen kleinen Blick in die Gedankenwelt der amerikanischen Führung zu werfen", sagte Stark.