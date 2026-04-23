Grüne: Von Reform aus einem Guss meilenweit entfernt

Der stellvertretende PKGr-Vorsitzende Konstantin von Notz (Grüne) kritisierte dagegen, bis heute liege dem Parlament der Vorschlag des Kanzleramts für das neue BND-Gesetz nicht vor. Gleiches gelte für ein novelliertes Gesetz für den Verfassungsschutz. "Von einer dringend benötigen Reform aus einem Guss sind wir also noch immer meilenweit entfernt", sagte er der dpa. Dies werde den Bedrohungslagen "nicht ansatzweise gerecht".

Wie sich der BND auf die KI-Revolution einstellt

Beispielsweise mit einem eigenen "Forum innovative Technologie". Dort entwickeln Wissenschaftler mit Hilfe Künstlicher Intelligenz und Quanten-Computing moderne Systeme zum Abhören oder zur Aufklärung per Satellit. Am meisten bringe KI, wenn einfache Aufgaben zu erledigen seien, wie bei der Auswertung von Satellitenbildern, heißt es im Dienst. Wenn Auswerter Zelte in Flüchtlingscamps zählen müssten, könne dies die KI besser. Hilfreich könne KI auch sein, wenn Zusammenhänge erkannt werden müssten.

Bedrohlich könne dagegen die Entwicklung beim Quanten-Computing werden. Dies gelte etwa im Bereich der Kryptologie. Quantencomputer könnten in ein paar Jahren in der Lage sein, heute als sicher geltende Verschlüsselung von Daten zu knacken. Gerade weil die Datenflut weiter zunehmen und die Zukunft der Arbeit der Nachrichtendienste noch stärker als bisher datenorientiert sein werde, wäre das für Spione der Super-Gau.