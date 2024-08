Geheimdienst-Informationen Kreise: Hinweis auf Russen-Sabotage vor Geilenkirchen-Alarm

Alarmbereitschaft wegen Terrorgefahr

In Geilenkirchen sind Spezialflugzeuge stationiert, die derzeit vor allem zur Überwachung des Luftraumes im östlichen Bündnisgebiet eingesetzt werden. Sie sind mit ihrem pilzförmigen Radaraufbau in der Lage, andere Luftfahrzeuge in mehr als 400 Kilometern Entfernung zu orten und zu identifizieren. Am Nato-Flugplatz arbeiten nach Worten des Sprechers etwa 1.600 Menschen.