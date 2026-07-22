Gehege leer: Infektionsverdacht - Münchner Tierpark schläfert Robben ein

Was passiert jetzt mit dem Robben-Gehege?

Das Gehege der Mähnenrobben werde jetzt zunächst desinfiziert und gereinigt, sagte eine Sprecherin des Tierparks auf Nachfrage. Erst danach werde der Zoo in die Planung gehen, welche Tiere dort künftig ein Zuhause finden könnten. Wahrscheinlich werde es sich wieder um eine Robbenart handeln, sagte die Tierpark-Sprecherin. Details müssten aber in Ruhe geklärt werden. Vorerst wird das Gehege in der Polarwelt also erst einmal leer stehen.