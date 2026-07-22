Gehege leer: Infektionsverdacht - Münchner Tierpark schläfert Robben ein

München (dpa/lby) - Wegen Verdachts auf Tuberkulose auslösende Bakterien hat der Münchner Tierpark seine letzten beiden Mähnenrobben eingeschläfert. Es sei bislang zwar nicht gesichert, dass die Tiere tatsächlich erkrankt seien, teilte der Tierpark Hellabrunn mit. Nach Untersuchungen und Beratungen, auch mit internationalen Experten, habe eine eigens einberufene Kommission aber einstimmig entschieden, die beiden Tiere "aus Gründen des Tier- und Infektionsschutzes und zum Schutz der Mitarbeitenden" zu töten.