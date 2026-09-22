Japaridze brach Gegner nach dem Kampf den Kiefer
Japaridze hatte als Gastkämpfer vom JC Leipzig seinen Kontrahenten Timo Cavelius (29) vom TSV Abensberg krankenhausreif geprügelt. Bei der wilden Attacke hatte Japaridze seinem Gegner sogar den Kiefer gebrochen, der deutsche Olympia-Starter Cavelius wird durch seine Verletzung die WM in Baku verpassen. Danach hatte sich der Georgier via Instagram gemeldet und mitgeteilt, dass er sich nicht der Verantwortung für das Geschehene entziehe. Er schrieb aber auch, klarstellen zu wollen, dass dieser Vorfall "nicht das Ergebnis von Emotionen" gewesen sei, die durch die sportliche Niederlage ausgelöst wurden. Japaridze schrieb dann von ehrverletzendem Verhalten des Gegners.