Ligareferentin: Eines ist beruhigend

"Im Verfahren wurde von allen Seiten immer wieder betont, dass es so etwas 'bei uns' noch nie gegeben habe. Das finde ich beruhigend und macht mich stolz, weil es für unseren Sport und unsere Werte steht", erklärte nun die Ligareferentin nach der Entscheidung, die auch noch weitere Maßnahmen beinhaltete. So wird auch der von Japaridze gewonnene Hinkampf gegen Cavelius als verloren für Japaridze gewertet. Der Mannschaftskampf zwischen dem Leipzig und Abensberg wird abschließend mit 7:7 bei einer Unterbewertung von 62:57 gewertet.