Gegenstand explodiert: Explosion in Haus in Schweinfurt - Motiv unklar

Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Mann soll in Schweinfurt in einem Mehrfamilienhaus einen Gegenstand in die Luft gejagt und so erheblichen Sachschaden angerichtet haben. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Polizisten nahmen den Verdächtigen kurz nach der Explosion in der Nacht zum Dienstag fest. Ein Haftbefehl gegen ihn wurde unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.