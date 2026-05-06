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  4. Explosion in Haus in Schweinfurt - Motiv unklar

Gegenstand explodiert Explosion in Haus in Schweinfurt - Motiv unklar

Eine nächtliche Explosion beschädigt Türen und sorgt für Rauch im Gebäude. Ein Verdächtiger wird festgenommen, sein Motiv ist bislang unbekannt.

Gegenstand explodiert: Explosion in Haus in Schweinfurt - Motiv unklar
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Welches Sprengmittel benutzt wurde, ist noch nicht bekannt. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Schweinfurt (dpa/lby) - Ein Mann soll in Schweinfurt in einem Mehrfamilienhaus einen Gegenstand in die Luft gejagt und so erheblichen Sachschaden angerichtet haben. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Polizisten nahmen den Verdächtigen kurz nach der Explosion in der Nacht zum Dienstag fest. Ein Haftbefehl gegen ihn wurde unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt. 

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Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Unklar ist derzeit, welches Sprengmittel der 34-Jährige benutzt und warum er die Explosion herbeigeführt haben soll. Bei dem Vorfall wurden mehrere Türen beschädigt, Rauch zog durch das Gebäude.