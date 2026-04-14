Gegenstand auf den Gleisen: ICE überrollt Einkaufswagen bei Tempo 140

Fürth (dpa/lby) - Ein Hochgeschwindigkeitszug hat einen Einkaufswagen mit 140 km/h bei Fürth überrollt. Unbekannte hatten den Gegenstand auf die Gleise gestellt, wie die Polizei mitteilte.
Gefährlicher Vorfall nahe Fürth: Unbekannte platzieren einen Einkaufswagen und einen Hammer auf Bahngleisen. Trotz Schnellbremsung musste der Lokführer in einem Fall das Hindernis überfahren.
Fürth (dpa/lby) - Ein Hochgeschwindigkeitszug hat einen Einkaufswagen mit 140 km/h bei Fürth überrollt. Unbekannte hatten den Gegenstand auf die Gleise gestellt, wie die Polizei mitteilte.
Nach der Werbung weiterlesen
Nachdem er das Hindernis entdeckt hatte, leitete der Lokführer eine Schnellbremsung ein. Ein Überfahren ließ sich aber nicht mehr verhindern. Bei dem Zusammenstoß in der Nacht zum Montag wurde niemand verletzt, der Zug konnte laut Polizeiangaben trotz Beschädigungen weiterfahren.
Auf dem Nebengleis entdeckte der Lokführer eines anderen Zugs kurz darauf einen Hammer im Gleisbett. Er konnte den Angaben nach bremsen und den Zug zum Stehen bringen.
Die Polizei stellte beide Gegenstände sicher. Durch die Vorfälle sei es zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr gekommen. Die Ermittlungen zur Höhe des Schadens und zu den bislang unbekannten Tätern dauerten an.