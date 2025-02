Gegenmaßnahmen auch in der Rhön: Mit den Mooren verschwinden Pflanzen und Tiere

Das Naturschutzgebiet Kalktuffniedermoor Geblar bei Oechsen liegt inmitten der Rhöner Kulturlandschaft und überzeugt mit seinem Strukturreichtum. Foto: RANA Ingo Michalak

Bereits Anfang des Jahres 2024 wurden erste Flächen entbuscht, sodass im Anschluss eine Mahd durchgeführt werden konnte. Bislang konnten insgesamt über zehn Hektar Feuchtflächen in die Flächenpflege mit aufgenommen werden. Weitere Flächen sollen in diesem Jahr folgen. Um den Zustand zu erfassen, wurden auf einem Großteil der Flächen botanische und zoologische Kartierungen durchgeführt. Diese Erfassungen sollen zum Ende des Projekts wiederholt werden und somit die Auswirkungen der Pflege dokumentieren. Neben der Flächeninstandsetzung bemüht sich das Projektteam außerdem um die Etablierung nachhaltiger, langfristiger Bewirtschaftungsmaßnahmen, z.B. durch Kommunikation mit Eigentümern und Nutzern oder durch ehrenamtliches Engagement im Naturschutz. Freiwilligenarbeit kam hierbei bereits bei der Entbuschung dreier Projektflächen erfolgreich zum Einsatz. Auch dieses Jahr sind wieder Freiwilligeneinsätze in Planung, zu welchen man sich über die Website „RegioCrowd“ (https://www.regiocrowd.com/thueringer-rhoen — Plattform für Freiwilligeneinsätze im Naturschutz) anmelden kann. Auch gezielte Öffentlichkeitsarbeit in der Region, etwa durch Umweltbildung, leistet einen Beitrag zur Sensibilisierung der Gesellschaft für den Wert artenreicher, geschützter Feuchtbiotope.