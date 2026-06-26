Mit einer einstimmigen Entscheidung hat der Hildburghäuser Stadtrat den Bürgermeister beauftragt, mehrere Stellungnahmen zum zweiten Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen fristgerecht an die Regionale Planungsstelle zu übermitteln. Im Mittelpunkt standen dabei die vorgesehenen Windvorranggebiete W27 „Häselriether Forst“ und W35 „Hohe Wart“, gegen deren Ausweisung sich die Stadt mit umfangreichen fachlichen Einwendungen ausspricht.Das Thema bewegt derzeit die gesamte Region. Erst am Vorabend der Stadtratssitzung hatte in Häselrieth eine privat organisierte Informationsveranstaltung stattgefunden. Auch zur Sitzung des Stadtrates waren einige interessierte Einwohner gekommen. Während die Debatte andernorts teilweise emotional geführt wird, stand im Rat vor allem die fachliche Auseinandersetzung mit dem Regionalplan im Vordergrund.Bürgermeister Patrick Hammerschmidt machte deutlich, dass die Ausweisung von Windvorranggebieten auf bundesgesetzlichen Vorgaben beruhe. Der zweite Entwurf des Regionalplans sei im März von der Regionalen Planungsgemeinschaft beschlossen und anschließend öffentlich ausgelegt worden. Nun hätten Kommunen, Behörden und Bürger Gelegenheit, Stellungnahmen einzureichen.