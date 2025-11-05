Gegen Weimar und Artern: Arbeitssiege für Suhls Handballer

Sportlich routiniert sind die beiden Männerteams der HSG Suhl am Handball-Wochenende zu zwei Siegen gekommen. Die Oberliga-Mannschaft gastierte beim punktlosen Schlusslicht Weimar und fügte den chancenlosen Goethestädtern die vierte Niederlage zu. Dass der Vorjahresvierte in dieser Spielzeit größte Probleme hat, liegt in erster Linie an der personellen Situation. Hafid Abuamoud, der mit 110 Treffern zweitbester Werfer in der Vorsaison wurde, hat nach Informationen des Vereins Deutschland kürzlich verlassen und sich bereits vor der Saison abgemeldet. Auch Toptorjäger Elmar Begand fehlt. Er erlitt einen Kreuzbandriss und wird voraussichtlich erst Anfang des neuen Jahres zurückkehren.