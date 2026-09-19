Gegen Vizeweltmeister Volleyballer stehen nach Fünf-Satz-Krimi im EM-Viertelfinale

Sofia - Die deutschen Volleyballer sind bei der Europameisterschaft mit einem Comeback-Sieg gegen Vizeweltmeister Bulgarien ins Viertelfinale gestürmt. Die Mannschaft des Deutschen Volleyball-Verbandes holte einen 0:2-Rückstand auf und besiegte den Gastgeber in Sofia mit 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12). Gegner in der Runde der letzten Acht ist am Dienstag der Weltranglistenerste und Titelverteidiger Polen. Erfolgreichster Angreifer im Team von Bundestrainer Massimo Botti war Erik Röhrs mit 20 Zählern.