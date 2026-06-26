Wunschliste für Renovierung

Auch andere Schulen setzen auf Aufwertung, Mitwirkung und Präsenz – und berichten von einem nachhaltigen Effekt. An der Helmholtzschule in Frankfurt etwa sind dreckige, beschmierte und beschädigte Toiletten seit vielen Jahren nicht mehr zu finden. Im Schuljahr 2017 und 2018 stand an dem Gymnasium die Renovierung der Toiletten an. Damals sah sich die Arbeitsgruppe "Schülerinitiative" frisch renovierte Toiletten an anderen Schulen an und trug eine Wunschliste zusammen, wie sich Schulleiter Gerrit Ulmke erinnert.

Auf dieser Wunschliste standen unter anderem berührungsfreie Spültasten, Schminkspiegel für die Mädchen, Handtuchspender, Handtuchtrockner und Lautsprecher. "Dies alles wurde dann auch umgesetzt", sagt Ulmke. Außerdem durften die Schülerinnen und Schüler über die Motive der Fototapete abstimmen – es wurden Fotos aus der Stadt Frankfurt.

Vandalismus extrem zurückgegangen

Und wie sehen die Toiletten acht Jahre nach dem Projekt aus? "Die Schultoiletten sind nach wie vor in einem sehr guten Zustand", berichtet der Schulleiter. "Vandalismus und Verdreckung sind extrem zurückgegangen." Es gebe zudem eine Präsenzkraft, die mehrmals täglich die Schultoiletten reinige, "so dass die Schülerinnen und Schüler immer saubere Toiletten vorfinden". Schulhausverwalter sorgen laut Schulleiter zudem dafür, dass Schmierereien und Beschädigungen beseitigt und repariert werden.