Atlanta/East Rutherford - Der FC Bayern München und Borussia Dortmund peilen bei der Club-WM in den USA den Sprung ins Halbfinale an. Die Münchner treten am Samstag um 12.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MESZ/Sat.1. und DAZN) gegen den zuletzt so starken Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain an. Die Hitze wird wegen der klimatisierten modernen Arena in Atlanta diesmal kein großes Thema werden.