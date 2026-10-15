Gegen rechts: Regine-Hildebrandt-Preis würdigt Einsatz gegen rechts

Berlin - Die SPD hat zwei Initiativen und eine Stadträtin aus Sachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg mit dem Regine-Hildebrandt-Preis ausgezeichnet. Claudia Ficker und das Aktionsbündnis Hüttener Berge wurden im Sinne der früheren Brandenburger Sozialministerin Hildebrandt für ihren "Kampf gegen rechts" geehrt, wie die SPD mitteilte. Das Theater Miteinanders aus Potsdam gewann in der Kategorie Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wird am Tag der Verleihung, dem 26. November, die Festaktrede halten.