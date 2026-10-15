Gegen rechts: Regine-Hildebrandt-Preis würdigt Einsatz gegen rechts

Kampf gegen rechts im Fokus

Ficker, eine Stadträtin aus dem sächsischen Aue-Bad Schlema, stimmte als einziges Stadtratsmitglied nicht für einen Antrag der rechtsextremen Freien Sachsen, in dem es um die "Bewältigung der Migrationssituation" ging. Das Aktionsbündnis Hüttener Berge (Schleswig-Holstein) setzt nach eigenen Angaben auf gesellschaftliche, soziale und kulturelle Vielfalt. Das überparteiliche Bündnis hat es sich zudem zur Aufgabe gemacht, "über die Gefahren, die durch rechtsextremes, rassistisches und neofaschistisches Gedankengut entstehen, zu informieren".