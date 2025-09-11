Es scheppert ordentlich – das zumindest ist der erste Eindruck der Autofahrer, die die neuen Rüttelstreifen zwischen Zella-Mehlis und Oberhof schon überfahren haben. Einige bezeichnen die Streifen, die die schweren Motorradunfälle auf der Strecke verhindern sollen, als Witz. „Weg damit“, fordern andere. Dabei sind noch nicht einmal alle sieben geplanten Stellen markiert. Weil es am Mittwoch regnete, konnte nicht gearbeitet werden. Am Donnerstag sollten die Arbeiten am dritten Bereich aufgenommen werden, informiert Annett Frech, Sachbereichsleiterin im Bereich Straßenverwaltung im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr.