Glauchau (dpa/sn) - Nach einer Reihe von kleineren Unfällen ist ein Autofahrer in Glauchau (Landkreis Zwickau) gegen eine Hauswand gefahren. Der 42-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte mit seinem Fahrzeug zunächst auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes mehrerer Autos touchiert und dann eine Hecke durchbrochen, ehe die Fahrt an der Hauswand endete. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der Ermittlungen.